Prozess in Wuppertal : „Kein Zufall“ – Günther glaubt, Auftraggeber von Säureangriff zu kennen

Haan Der 2018 bei einem Säureangriff in Haan verletzte Spitzenmanager Bernhard Günther hat am heutigen Montag im Prozess zu seinem Fall ausgesagt. Bereits sechs Jahre vor dem Anschlag wurde er schon einmal überfallen. Günther vermutet eine bestimmte Person als Auftraggeber hinter beiden Taten.

Spitzenmanager Bernhard Günther vermutet als Auftraggeber des Säureanschlags auf sich eine bestimmte Person aus seinem beruflichen Umfeld. „Es ist kein Zufall, wenn jemand zwei Mal am Sonntagmorgen in Haan beim Joggen überfallen wird“, sagte Günther am Montag als Zeuge im Prozess um den Säureangriff am Wuppertaler Landgericht.