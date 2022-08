Hildener frönt Fliegerhobby im Norden des Kreises : „Segelflieger sind immer erfinderisch“

Heiligenhaus/Hilden Im Camp am Meiersberg in Heiligenhaus läuft ein Stück Intensiv-Segeltraining für Einsteiger. Daneben finden die Flieger aber auch Zeit für Gäste, die traditionell gern betreut werden und gelegentlich sogar mitfliegen dürfen.

Beim Material steht ein Generationenwechsel an. Holzkonstruktionen, Anfang der 70er Jahre noch Standard, gelten jetzt eher als Oldtimer, unter anderem auch wegen vergleichsweise hoher Wartungskosten. Und außerdem, weiß Neidert: „Kunststoff fliegt sich sportlicher.“ Der Verein hat inzwischen entsprechend investiert. Und zwischendurch lässt sich noch eine Fortbewegung mit etwas mehr Bodenhaftung nebenbei lernen: Traktor fahren. Das Rangieren auf dem Gelände, zum Beispiel Richtung Start, gehört für die Camp-Teilnehmer mit zum Tagesgeschäft. „Segelfliegen ist ganz klar ein Mannschaftssport“, sagt Schneider. Fünf Personen brauche es schon, einen Piloten in die Luft zu befördern. Sei es, wie bei den Schülern, per Seilwinde oder aber per Motorflugzeug, das den Segelflieger in Schlepp nimmt und der Thermik entgegenbringt. Der Segelbetrieb, dessen Saison bis in den Oktober hineinreichen wird, hat für die Vereinsflieger auch noch ganz andere Facetten. So diente der Flugplatz vor einigen Wochen als „Location“ fürs Freiluftkino. Außerdem wurden für den Dienstag Gäste aus der Ukraine erwartet. Hier gibt es lange Zeit gepflegte Verbindungen zur Heiligenhauser Tschernobylhilfe. Sogar Mitfliegen sollte den Gästen möglich gemacht werden, wie Besuchs-Organisatorin Gaby Slotta vorab erfreut mitteilte.