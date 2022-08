Pläne für die Kreisstraße 5 in Haan : K5: Anwohner reklamieren Teilerfolg

Haan Der Kreis Mettmann hat Anwohnern der Kreisstraße 5 nun doch Einsicht in das heiß diskutierte Sicherheitsaudit des Projekts zugesagt, bittet aber noch um Geduld.

Im Streit um den Ausbau der Kreisstraße 5 (Martin-Luther-Straße/Turnstraße) hat Anwohner Niklas Plappert einen Teilerfolg für sich und seine Mitstreiter reklamiert. Er hatte Akteneinsicht in ein sogenanntes Sicherheitsaudit beantragt, das vom Sachverständigenbüro Milde für die Umbaumaßnahme für den Kreis Mettmann angefertigt worden war. Sicherheitsaudits für Straßen sind ein etablierter Bestandteil der Verkehrsanlagenplanung. Ziel ist es, die Anzahl vermeidbarer Planungsdefizite zu reduzieren. Dies gelingt durch die ausschließliche Betrachtung der Planung in Bezug auf die Verkehrssicherheit.

Gehweg 1,25 Meter – so fallen mehrere Breitenabmessungen für die neue Kreisstraße 5 aus (bestehend aus Martin-Luther-Straße und Turnstraße). Das beauftragte Planungsbüro Bockermann/Fritze hatte sie per Online-Präsentation in Haan vorgestellt.

Plappert blieb hartnäckig: Gerade bei einer Gehwegbreite von teilweise nur 1,25 Metern, wie für die Kreisstraße 5 vorgesehen, wäre es doch interessant, was die Sicherheits-Sachverständige in ihrem Audit dazu ausgeführt habe, betonte er und beantragte Akteneinsicht.

Nach Rücksprache mit Rechtsanwalt Wolfgang Sedlak, der die Bürgerinitiative Lebenswertes Haan in Sachen K 5 berät, will Plappert nun „bis zur nächsten Vorstellung eines Entwurfsplanung im September abwarten“.

Die angekündigte Gehwegbreite der neuen Kreisstraße ist neben dem Lkw-Lärm einer der zentralen Kritikpunkte aus der Einwohnerschaft an der Planung. Was die Umsetzung konkret bedeuten könnte, hatten einige der Anlieger sogar per Praxistest überprüft: Sie legten eine lange Holzlatte an die Stelle, die künftig die Bordsteinkante des Gehwegs bilden soll. Dann stellten sie verschiedene Verkehrssituationen nach. Ergebnis: Der Rollator schaffte die Engstelle um Haaresbreite – der Bollerwagen aus der Kindertagespflege-Gruppe blieb stecken.