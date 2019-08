Hilden : 10 Jahre Private Banking bei Sparkasse HRV

Foto: Blazy, Achim (abz)

Hilden (höv) Die umfassende Betreuung sehr vermögender Kunden in all ihren Finanzangelegenheiten wurde früher selten mit Sparkassen in Verbindung gebracht. Die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert betrat also durchaus Neuland, als sie 2009 mit einer eigenen Private Banking-Einheit an den Start ging.

In diesem Jahr kann der Bereich auf sein erstes kleines Jubiläum zurückblicken – und auf eine ausgesprochen positive Entwicklung.

Neben den neu gewonnenen Kundenverbindungen und dem gestiegenen Geschäftsvolumen hat sich auch das Themenspektrum immer wieder erweitert – und damit auch die Beratungskompetenz. So haben sowohl die Stiftungsberatung als auch die Testamentsvollstreckung nachhaltigen Einzug in die Beratung erhalten. Die Entwicklung spiegelt sich auch in der personellen Besetzung wider, denn der Erfolg und das damit verbundene kontinuierliche Wachstum des Bereichs haben dazu geführt, dass aus den ursprünglich fünf Mitarbeitern mit direktem Kundenkontakt heute ein Team von vierzehn Mitarbeitern geworden ist.