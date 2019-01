Geldverkehr: Sparkasse lässt Konten sprechen

Ratingen Die Sparkasse HRV setzt weiter auf digitales Banking. Filialen in Ost und West sind umgestellt.

Seit Anfang Januar sind die beiden Filialen der Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert (HRV) in Ost und West auf reinen Selbstbedienungsbetrieb umgestellt. Wie berichtet, hatte es nach Bekanntwerden der Schließungspläne in beiden Ortsteilen massive Proteste gegeben. Auch in anderen Städten hat das Geldinstitut Filialen auf Automatenbetrieb umgestellt: Damit sei die Versorgung gesichert.

Die Beraterteams begrüßten ihre Kunden und Kundinnen nun der Hauptfiliale beziehungsweise in der Filiale auf der Westtangente, so Thomas Besting, Abteilungsleiter Vorstandsstab der Sparkasse HRV. Er deutet an, dass künftig noch mehr Bargeldautomaten installiert werden könnten: „Für unsere Kunden und Kundinnen stellen wir in Ratingen West und Ratingen Ost langfristig die Bargeldversorgung sowie den Zugang zum Zahlungsverkehr vor Ort sicher. Dies kann am aktuellen Standort oder zukünftig auch an einem neuen Standort ganz in der Nähe sein.“ Beide Immobilien in West und Ost gehörten der Sparkasse. Zu deren Zukunft wollte sich Besting nicht äußern.