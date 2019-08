Polizeibericht : Ein Schwerverletzter bei Unfall in Haan

Haan Der 78-jährige Fahrer eines Mercedes war aus noch ungeklätzer Ursache gegen einen geparkten Renault geprallt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

() Ein Verletzter und etwa 40.000 Euro Sachschaden. – Bilanz eines Unfalls von Dienstagnachmittag. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatte ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer, der mit seinem GLC auf der Büssingstraße in Haan Richtung Steinfelder Straße unterwegs war, kurz nach 14:30 Uhr, aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Mann prallte frontal mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Renault Megane. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und musste anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der 78-jährige konnte bislang noch nicht zum Unfallhergang befragt werden, teilt die Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge wurden so massiv beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.