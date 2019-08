Kommunalpolitik : Maulkorb für die Stadt-Amtsleiter?

Um die Kommunikationswege zwischen Verwaltung und Politik ist im Haaner Rathaus ein heftiger Streit entbrannt.

Die Wortwahl ist mehr als eindeutig. Der Rechtsrat der Stadt Haan hat sich in einem Schreiben an Meike Lukat, die Fraktionsvorsitzende der Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH), weit aus dem Fenster gelehnt. Auf eine Informationsbitte der WLH hieß es wörtlich: „Ihre Nachricht wurde schon beantwortet und wird wie Ihre zukünftigen Mails dem Junkmail-Ordner zugestellt.“

Mit Mail vom 25.Juni erhielt Lukat, eine städtische Mail, in der es hieß: „Bitte nehmen Sie mich aus Ihrem Verteiler und richten Sie die in Wahrnehmung Ihres kommunalen Mandats erfolgenden Nachrichten ausschließlich an Frau Dr. Warnecke als Bürgermeisterin und meine Vorgesetzte. Sie wird dann über die dienstliche Notwendigkeit und den von mir aufzubringenden Zeitaufwand für das Lesen Ihrer Mails entscheiden.” Etwa ein Drittel der Amtsleiter, so betonte Warnecke in einer Stellungnahme, habe sich dieser Mail angeschlossen.