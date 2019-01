Vermögensbetreuung in Remscheid: Sparkasse kümmert sich um Reiche

Remscheid Seit zehn Jahren gibt es den Bereich „Private Banking“ – ein Erfolgsprojekt.

Gemessen an der Kaufkraft und den Einkommen wohnen in der Werkzeugstadt überdurchschnittlich viele Menschen mit großen Vermögen. Diese Statistik kennt Frank Dehnke, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse. Denn seine Bank betreut unter der Rubrik „Private Banking“ auch Menschen mit viel Geld. 800 Personen sind dort gelistet. Und zwar 800 Personen, die mindestens 250.000 Euro besitzen, die sie in Wertpapiere oder Immobilien investieren können. Oder Kunden, die monatlich mehr als 8000 Euro verdienen und eine Beratung zum Aufbau von Vermögen in Anspruch nehmen.