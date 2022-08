Verkehr in Grevenbroich​: Noch immer keine Lösung für Neukircher Kreisel​

Verkehr in Grevenbroich

Bei diesem Kreisverkehr in Neukirchen „schießen“ manche einfach durch die Mitte. Foto: Christian Kandzorra

Neukirchen Auch zehn Monaten nach den ersten Beschwerden aus der Grevenbroicher Politik ist die Verkehrssituation auf der Hülchrather Straße in Neukirchen nicht entschärft worden.

Problem in Grevenbroich-Neukirchen : Der Kreisel, den Autofahrer ignorieren

Einer, der dort zweimal täglich vorbeifährt, ist der Grevenbroicher CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Kaiser. Er bezeichnet den Kreisverkehr als eine „Katastrophe“. Gefühlt werde das Thema „totgeschwiegen“, wie er sagt. Wenn Kaiser sich mit seinem Auto dem Kreisverkehr nähert, tastet er sich inzwischen so heran, als wäre es eine Kreuzung, an der der querende Verkehr Vorfahrt hat. Immer wieder kommt es auch zu brenzligen Situationen, in erster Linie aber zu großem Ärger, manchmal gar zu Wutausbrüchen einzelner Fahrer.