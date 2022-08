Zwei Wochen vor dem Schützenfest : Bürgerschützenverein Grevenbroich stellt sein neues Jahrbuch vor

Bei der Vorstellung des Jahrbuchs des BSV: (v.l.) Victor Göbbels, Dieter Kaltz, König Marco Borgwardt, Detlef Bley und Christian Vetten. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich In zwei Wochen startet das Schützenfest in Grevenbroich, die Vorfreude darauf soll das neue Jahrbuch steigern, das Dieter Kaltz vom Vorstand des Bürgerschützenvereins in Didi‘s Biergarten jetzt auf dem Bahnhofsvorplatz präsentierte. Mit dabei waren unter anderem Schützenkönig Marco Borgwardt, das Kronprinzenpaar Daniel und Carmen Tockhorn und Präsident Detlef Bley. Was die Leser bei der Lektüre erwartet.

Das Jahrbuch präsentiert auf 320 farbigen Seiten Grußworte, Königs- und Kronprinzenpaare, Jubilare und Historisches, bietet etwas zum Schauen, Nachlesen und Schmökern. Es blickt zurück auf die schwierigen vergangenen Jahre – zeigt, wie die Schützen Pandemie und Lockdown überstanden haben, und macht Hoffnung auf einen guten Neustart.

Marco und Andrea Borgwardt, die als Königspaar wegen der Pandemie lange aufs Fest warten musten, sind auf Fotos aus drei Jahren zu finden. Für Zugjubiläen reichten Schützenzüge Beiträge ein. Beispielsweise die „Wasserfreunde“, die 100-Jähriges feiern, und „St. Florian“, der sich 1932 aus Mitgliedern der Feuerwehr gründete und 90-Jähriges begeht. Viele weitere Zug- und Einzeljubilare finden sich im Buch. Und wer bei der Ehrung am Sommerfest zugegen war, findet sich mit Foto wieder“, erklärt Kaltz. Die Fackeln von 2019 werden gezeigt und wecken die Vorfreude auf sieben aktuelle Großfackeln in diesem Jahr. Vier Züge schildern ihre Corona-Erlebnisse. Der Nachwuchs wird mit Edelknabenkönig Felix Holzhausen und Jugendschützenkönig Moritz Barg vorgestellt, ebenso die beiden jüngsten Züge, der Jägerzug „Erftstolz“ und die „Junge Freunde“. Letztere gründeten sich während der Pandemie mit einer Zoom-Versammlung. Und dann geht es noch um eine ganz besondere Geschichte über einen alten Säbel aus Grevenbroich, der in den USA landete ...

In den drei Jahrzehnten, in denen Dieter Kaltz für das Jahrbuch verantwortlich ist, entstanden insgesamt 31 Ausgaben. Seit 1992 wurden 90 Tonnen Papier zu 6500 Seiten verarbeitet. Kaltz dankte den Co-Autoren Ulrich Herlitz, Friedrich Schmitz, Gerd Schneider und Hans Wagner sowie Günter Rudolf und Jutta Wosnitza für Fotos und Bilder sowie Michael Baas für seine Hilfe. Als Autor würdigte er besonders Friedrich Schmitz, der Verstorbene hatte so manchen historischen Beitrag geschrieben. Sein vor 20 Jahren verfasster Beitrag über berühmte Frauen in Grevenbroich findet sich im Jahrbuch wieder.