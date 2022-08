Hundetrainer aus Grevenbroich erklärt: Was Hunde sehen – und was nicht​

Was Hunde sehen – und was nicht

Grevenbroich Hundetrainer Mark Karlstedt beschäftigt sich in seiner Kolumne diesmal mit dem Sehvermögen der Vierbeiner und erklärt, welche Farben und Bewegungen sie wahrnehmen können. Dabei stellt er die Fähigkeiten in Vergleich mit denen des menschlichen Auges.

Können Hunde wirklich so schlecht sehen oder sehen sie nur anders? Wenn man von der Anzahl der Nervenfasern ausgeht, dann müsste man annehmen , dass der Hund besonders schlecht sehen kann. Zum Vergleich: Menschen haben etwa eine Million Nervenfasern und Hunde lediglich um die 170.000. Die Vierbeiner scheinen nicht unbedingt Profis im Sehen zu sein.

Als Jäger, der bei schlechten Lichtverhältnissen erfolgreich ist, muss es aber ein Geheimnis geben: Unsere Fellnasen können über weite Entfernungen die kleinsten Bewegungen wahrnehmen. Dafür haben ihre Lieblinge massig bewegungssensitive Nervenzellen in der Sehrinde im Gehirn. Zusätzlich gibt es eine hohe Zahl von Stäbchen in der Netzhaut, die für eine hohe Frequenz sorgt. Bei Hunden sind es etwa 80 Hertz. Sie sind in der Lage, 80 Bilder pro Sekunde wahrzunehmen. Somit können Hunde auch Fernsehen schauen.