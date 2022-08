Hückeswagener Städtepartnerschaftsgeschenk : 2,5-Tonnen-Boje aus Etaples am Bergischen Kreisel eingesetzt

Diese 2,5 Tonnen schwere Boje steht nahe des Bergischen Kreisels. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Das Objekt an der Alten Ladestraße, was jüngst vom Bauhof in die Erde gelassen wurde, ist das Gastgeschenk der Franzosen für Hückeswagen anlässlich des Jubiläums der Städtepartnerschaft.