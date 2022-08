Verkehr in Schwlamtal-Waldniel : Asphalt auf der K 25 kommt wegen Regenprognose erst später

Das sind die Bauarbeiten an der K 25 in Schwalmtal und die Umleitungen. Foto: C. Schnettler

Schwalmtal Warum bei der neuen Fahrbahn der Kreisstraße 25 in Schwalmtal noch 300 Meter Asphalt fehlen. Laut Auskunft des Kreises soll dies am 9. August nachgeholt werden.

Eigentlich sollte auf der Baustelle an der Amerner Straße (K 25 in Schwalmtal) bereits vollständig der Asphalt aufgetragen worden sein. Im ersten Bauabschnitt vom Kreisel Amerner Straße/Heiligen Weg und der Einmündung Lotzemer ist das bereits geschehen. Doch wegen der für Freitag prognostizierten Unwetter wurden die Asphaltarbeiten im zweiten Abschnitt verschoben.

Laut Auskunft des Kreises Viersen soll dies am Dienstag, 9. August, nachgeholt werden. Dadurch verlängere sich die Bauzeit aber nicht, so der Kreis. Die Baustelle werde (Stand Freitag, 5. August) planmäßig am kommenden Freitag, 12. August beendet. Dann werden auch die Sperrungen an der Waldnieler Straße aufgehoben.