Umweltschutz in Grevenbroich : Wo wächst das schönste Grün vorm Haus ?

Wettbewerb Grevenbroich sucht den schönsten „Vorgarten des Jahres“. Die Idee hatte Ratsherr Ralf Cremers (CDU), Vorsitzender des Umweltausschusses. Der Wettbewerb soll ein Zeichen gegen die Steinwüsten setzen und anspornen, mehr Grün in die Vorgärten zu bringen. Dabei zählen die Kriterien Insektenfreundlichkeit, Vielfalt und Kreativität Der Sieger bekommt 500 Euro, fünf weitere Gartenbesitzer erhalten eine lobende Erwähnung sowie jeweils 100 Euro. Wichtig: Der Vorgarten muss in Grevenbroich liegen. Vorschläge können auch Dritte machen: Eine kurze Beschreibung, zwei bis drei Fotos, Name und Adresse des Eigentümers genügen. Mit der Bewerbung wird einer Veröffentlichung zugestimmt. Eine Jury entscheidet. Bitte die digitalen Unterlagen bis einschließlich 14. August senden an Katja.Sonnenberg@stadtbetriebe-grevenbroich.de Rückfragen an 02181 608409 (Mo. und Di., 8 bis 16 Uhr).