Kommentar : Die Stadt lässt die Wartehäuschen vergammeln

Grevenbroich Dass an bestimmten Haltestellen kein Bus mehr abfährt, spricht sich in einem Ort sicherlich schnell herum. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass jeder so etwas mitbekommt. Daher kann es vorkommen, dass hin und wieder auch jemand vergeblich auf den ÖPNV wartet.

Von Wiljo Piel

Der Hinweis von „Mein Grevenbroich“, die Haltestellen abzubauen und dort aufzustellen, wo es Sinn macht, ist daher völlig in Ordnung.

Kurios ist die Antwort der Stadt. Die will die Wartehäuschen stehen lassen, weil ein Ab- und Wiederaufbau zu teuer ist. Wie das auf Dauer aussehen kann, zeigt sich an der Straße zwischen Hülchrath und Mühlrath.