Senioren-Union Grevenbroich : Trauer um Holle Scholemann

Grevenbroich Die Senioren-Union trauert um ihre Vize-Vorsitzende Holle Scholemann, die im Alter von 78 Jahren einen plötzlichen Herztod erlitt. „Diese Nachricht hat uns zutiefst getroffen und schockiert“, sagt Vorsitzender Ewald Wörmann.

Holle Scholemann, in Istanbul geboren, in Lübeck aufgewachsen und der Liebe wegen nach Grevenbroich gezogen, war seit 47 Jahren Mitglied der CDU. Sie engagierte sich unter anderem in der Ratsfraktion und im Vorstand der Frauen-Union.