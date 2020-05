Currywurst, Crepes und gebrannte Mandeln in Neukirchen : Schützenfest fällt aus – doch Schausteller sorgen für Kirmes-Spezialitäten

Neukirchen Das Schützenfest fällt am Wochenende wegen der Corona-Pandemie aus. Doch auf die gewohnten Kirmes-Spezialitäten verzichten müssen die Neukirchener nicht. Denn Gastwirt Thomas Stenbrock hat eine handvoll Schausteller eingeladen, um ihre süßen und herzhaften Waren auf seinem Grundstück anzubieten. Der Verkauf startet am Samstag.

„Vier Schausteller sind dabei, die vom Imbiss über gebrannte Mandeln bis hin zu Crepes und Slush-Eis all das anbieten, was auch auf der Kirmes erhältlich ist“, sagt der Gastronom. Gerne hätte er auch noch ein Karussell oder eine Ballwurf-Bude hinzugenommen – doch: „Leider ist das wegen der Hygieneverordnungen nicht möglich.“ Ursprünglich geplant war, dass die Schausteller-Buden auf mehreren Grundstücken entlang der Ortsdurchfahrt postiert werden sollten. Doch das stellte sich wegen der benötigten Starkstromanschlüsse als nicht machbar heraus. Auf dem Restaurant-Grundstück am Jakobusplatz ist alles vorhanden, auch an Wasseranschlüssen mangelt es nicht. „Die eine oder andere Steckdose haben wir aber noch umbasteln müssen“, sagt Stenbrock.