Corona-Krise in Dormagen : Die Familie hilft beim Abstand halten

Gertrud Heier und ihr Lebensgefährte Friedbert Mattes genießen ihren schönen Garten. Sie wünscht sich, dass die Dormagener beim Einkaufen auf mehr Abstand achten sollten. Foto: Carina Wernig

Dormagen Seniorin Gertrud Heier hält sich in der Corona-Krise ans Distanzgebot. Einkaufsservice und Besuche am Gartenzaun statt Feiern. Auch das Leben von Inge und Josef Franzen hat sich spürbar verändert.

Die Corona-Krise hat das Leben von Jung und Alt durcheinander gewirbelt – im privaten wie im beruflichen Bereich. So hatte Gertrud Heier (80) ihren an Ostern geborenen Urenkel Maximilian bisher nur auf Fotos sehen können. Doch dank großem Garten zeigte Enkelin Jenny am Freitag Mittag ihrer Oma ihren Sohn „in natura“ – mit Abstand natürlich. „Das hat mich sehr gefreut“, sagt die 80 Jahre alte Rheinfelderin.

Foto: Klein 5 Bilder Umfrage in Dormagen - Was lernen wir jetzt, das sich dauerhaft ändern sollte?

Überhaupt ist der Garten ebenso wie der Balkon für Gertrud Heier „ein Segen“. Ihr tun diejenigen sehr leid, die nicht nach draußen gehen können, um in Ruhe die Sonne zu genießen. „Das ist eine verrückte Zeit, in der wir uns eben anpassen müssen“, sagt die lebenslustige Dormagenerin, die gern lacht und auch feiert. „Aber das ist im Moment leider nicht möglich, aus gutem Grund“, hält sie sich an das Kontaktverbot. Nur zum Arzt oder zu anderen unaufschiebbaren Terminen gehen sie und ihr Lebensgefährte Friedbert Mattes in die Stadt. „Da wollen wir keine Ansteckung mit dem Coronavirus riskieren“, ist Gertrud Heier lieber vorsichtig. Vor allem, weil sie mit Sorge vor allem im Fernsehen beobachtet hat, dass es viele Menschen mit dem Abstand halten nicht mehr so genau nehmen, seitdem sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Dabei bleibt doch das Wichtigste, genügend Abstand zu halten, damit das Virus nicht überspringen kann“, versteht sie die Distanzlosigkeit nicht. Der Mundschutz sei ungewohnt, aber eben unvermeidlich, um andere zu schützen: „Daran muss man sich eben gewöhnen“, sagt die resolute 80-Jährige. Zwar vermisst sie das Freitags-Kaffeetrinken und Eisessen mit ihrem 84 Jahre alten Lebensgefährten in den Cafés auf dem Rathausplatz, aber „aus Vernuftsgründen verzichten wir auf unseren Gang zum Wochenmarkt,“ sagt sie.

Ihre beiden Schwiegertöchter Andrea und Petra kaufen für sie ein und bringen ihr die Lebensmittel, ihre Söhne Hans-Arnold und Uwe besuchen sie am Gartenzaun, schicken Fotos aufs Handy oder telefonieren: „So bleiben wir weiter in Kontakt, auch wenn wir uns nicht wie sonst treffen können“, sagt Gertrud Heier. Mit einem Enkel im Haus und einer Nichte nebenan ist Familie nicht weit entfernt.

Auch wenn sie versteht, dass Gaststätten und andere Unternehmen wieder öffnen wollen, um den wirtschaftlichen Ruin abzuwenden, befürchtet Gertrud Heier jedoch, dass die Auflagen schwierig umzusetzen sein werden: „Ich hoffe, dass das gut ausgeht“, sagt sie. Zwar sei sie keine Kneipengängerin, aber der Kontakt zu anderen bei den großen Festen fehle ihr schon sehr: „Schützenfest und Karneval sind für uns seit Ewigkeiten die Höhepunkte im Jahr, so schade, dass die Heimatfeste dieses Jahr alle ausfallen.“ Schließlich sind die Heiers eine königliche Schützenfamilie: Ihre beiden Söhne und ihr Schwiegersohn waren Dormagener Schützenkönig: der jetzige BSV-Chef Hans-Arnold Heier 1996/97, der langjährige BSV-Geschäftsführer Uwe Heier direkt im Anschluss 1997/98 und Schwiegersohn Frank Rohde mit ihrer Tochter Beate 1999/2000. Die Absage 2020 sei schade, aber: „Wir können Geld für 2021 sparen und dann verfeiern“, sagt Gertrud Heier.