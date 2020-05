Straßenverkehr in Grevenbroich : Tempo 30 beschäftigt die Politik weiter

Elsen Das umstrittene Tempo 30 auf der Rheydter Straße ist am Donnerstag erneut Thema in der Politik. Im Hauptausschuss liegen mehrere Anträge von zwei Bürgern vor, die unter anderem die uneingeschränkte Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 forderten. Die Verwaltung empfiehlt, die Anträge abzulehnen. Das gilt auch für ein beantragtes Verbot für Lkw mit mehr als zwölf Tonnen Gesamtgewicht.

Ein Bürger beklagt Risse in seinem Haus an der Straße und legt ein Erschütterungsgutachten vor, das eine außergewöhnliche Belastung den ganzen Tag durch dokumentiere. „Sollte der Rat beschließen, zu Tempo 50 zurückzukehren und keine Regelungen zur Verringerung des Schwerlastverkehrs einzuleiten, nimmt er damit billigend in Kauf, dass an unserem Haus weitere Bauschäden entstehen werden“, so der Antragsteller. Eine Forderung von Schadensersatz sei „keineswegs ausgeschlossen“.