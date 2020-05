Stadt Grevenbroich schlägt Verschiebung vor : Dritte Gesamtschule: Das sagen die Fraktionen

Grevenbroich Im Sommer 2021 sollte die dritte Gesamtschule starten, doch der Termin ist nicht zu halten: Die Stadt vermag der Bezirksregierung nicht darzulegen, wie sie den 32 Millionen Euro teuren Ausbau der heutigen Realschule am Heyerweg stemmen will. Jetzt beziehen die Fraktionen Stellung.

„Unsere Befürchtungen haben sich bestätigt“, sagt FDP-Fraktionschef Michael Schumacher. Die Liberalen hatten bereits im Februar von einem „immensen Investitionsaufwand“ gesprochen und Bürgermeister Klaus Krützen aufgefordert, die Kosteneinschätzung so schnell wie möglich öffentlich zu machen. Zugleich hatte sich die FDP gegen die Umwandlung der Realschule in eine dritte Gesamtschule ausgesprochen. „Realschüler brauchen eine Heimat in Grevenbroich“, sagt Schumacher. Seine Fraktion hat vorgeschlagen, die Realschule zu erhalten und sie in die frühere Realschule Bergheimer Straße zu verlegen, dort sei sie besser zu erreichen. „Der zentrale Standort würde „die Akzeptanz der Schule stärken“.