Postbank in Grevenbroich : Störung am Bank-Terminal immer noch nicht behoben

„Defekt“ steht weiterhin am Service-Terminal. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Postbank-Kunden beschweren sich über langen Ausfall.

Von Carsten Sommerfeld

„Immer noch defekt“, erklärt Maria Bergmans, die vor dem Geldautomaten und Service-Terminal der Postbank im Montanushof steht. An den Geräten Geld abholen oder ihre Kontoauszüge ausdrucken kann die Kapellenerin nicht. Seit Wochen sind die außer Betrieb befindlichen Geräte in der Filiale in der Stadtmitte für viele Bürger ein Ärgernis. „Geld kann ich an einem anderen Automaten in der Nähe holen, meine Kontoauszüge aber nicht“, erklärt Maria Bergmans. „Es ist schlimm. Wir sind bereits zweimal extra dafür nach Kaarst gefahren“, berichtet sie. Versuche, telefonisch Auskunft zu erhalten, wann die Störung beseitigt ist, seien gescheitert. „Wir landeten bei einem Anrufbeantworter oder einer Mailbox“.

So wie ihr geht es auch anderen. Vor drei Wochen bereits hatte sich Christa Quellmann, die ihre Auszüge ebenfalls in der Innenstadt-Filiale ausdruckt, beschwert. „Die Störung ist immer noch nicht beseitigt, das ist ein unhaltbarer Zustand“, schimpft die Bedburdyckerin nun erneut. Auch sie konnte telefonisch keine Auskunft über ein Ende des Defekts erhalten. „Ich wurde nur vertröstet“, berichtet Christa Quellmann. Geldautomat und Serviceterminal in der Postbank-Filiale seien „aufgrund leitungstechnischer Probleme momentan nur eingeschränkt nutzbar“, hieß es Mitte Juni aus der Pressestelle der Postbank. „An der Beseitigung arbeiten unsere Techniker und die beauftragten Firmen mit Hochdruck.“

Ganz offensichtlich bisher ohne Erfolg: „Weiterhin haben wir Probleme mit einer instabilen Datenleitung. Daher sind der Geldautomat sowie der Service-Terminal nur eingeschränkt nutzbar“, erklärte ein Sprecher jetzt am Donnerstag. Die Postbank bittet „um Verständnis, dass es noch etwas dauern kann, bis die Geräte wieder zuverlässig zur Verfügung stehen.“