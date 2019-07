Schützenfest in Grevenbroich-Barrenstein : Barrensteiner feiern mit Patrick und Ramona Dahmen

Patrick und Ramona Dahmen regieren in Barrenstein. Foto: Bürgerschützenverein Barrenstein

Das viertägige Schützenfest des Bürgerschützenvereins startet am kommenden Samstag mit Böllerschüssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwei Jahre musste der Bürgerschützenverein Barrenstein ohne Königspaar Schützenfest feiern, in diesem Jahr aber gibt es wieder Schützenkönig und -königin: Bei dem am Samstag, 6. Juli, startenden Schützenfest werden Patrick und Ramona Dahmen als Regenten im Mittelpunkt stehen. Königserfahrung hat Patrick Dahmen bereits. Zweimal war er Zugkönig, und im Jahr 2011 war er Jungschützenkönig des Bürgerschützenvereins. Mit ihm stellen die Roten Husaren, denen Patrick Dahmen seit 2009 angehört, bereits den siebten Schützenkönig.

Der 1991 in Neuss Geborene gehört zudem der Gruppe der Fahnenschenker an. Vielen Grevenbroichern ist Patrick Dahmen aus dem Sprt bekannt: 2018 wurde er als Team-Captain der Kapellen Turtles Meister in der Bezirksliga. Beruflich ist er bei der Bundeswehr tätig. Für Handball interessiert sich Ramona Dahmen, Die gebürtige Düsseldorferin arbeitet beim Speditions- und Logistikunternehmen CTJ Janssen in Allrath in der Abrechnungsstelle. Unterstützt wird das Königspaar bei seinen Aufgaben vom Königszug sowie vom Adjutanten-Paar Uwe und Andrea Schmitz.

Foto: Endermann, Andreas Infos Schützenfeste im Rhein-Kreis Neuss 2019.

Böllerschüsse werden am kommenden Samstag um 12 Uhr das Fest ankündigen, zudem ist der Fassanstich geplant. Nach der heiligen Messe ab 18.30 Uhr und dem anschließenden Gang zum Friedhof steht für 19.30 Uhr der erste Umzug durch den Ort auf dem Programm, um 20 Uhr geht es zum Tanz in die Schützenhalle. Der Festsonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Zapfenstreich mit Kranzniederlegung, danach formieren sich die Schützen zur Morgenparade. Beim musikalischen Frühschoppen ab 10.30 Uhr werden Jubilare geehrt. Nach dem Sternmarsch ab 14.45 Uhr und der Regimentsabnahme werden die Schützen ab 15.30 Uhr beim großen Festzug mit Parade ein prächtiges Bild bieten. Ab 20 Uhr steht in der Schützenhalle die Ehrung der Zugkönige an.

Am Montag nimmt nach dem um 17 Uhr startenden Klompenzug Klompenkönig Thorsten Steinmetz die Parade ab. Beim Klompenball danach wird der neue Klompenkönig ermittelt. Am Dienstag treffen sich die Züge um 13 Uhr zum Pokalschießen, im Anschluss wird der neue Schützenkönig ermittelt. Um 18.45 Uhr tritt das Barrensteiner Regiment zum letzten Umzug mit Parade des Fests an, ab 20 Uhr wird beim Königsabend in der Schützenhalle gefeiert.

(NGZ)