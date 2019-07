Strand-Feeling in der Fußgängerzone : Grevenbroicher Marktplatz wird zur „Playa“ für die ganze Familie

Strand-Feeling in der Fußgängerzone

Die ersten Liegestühle wurden am Donnerstag aufgestellt. Am Freitag und Samstag wird der Marktplatz zu einer kleinen Strandlandschaft. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Am Freitagabend spielen kölsche Bands vor dem Alten Rathaus. Tags darauf gibt Guildo Horn ein zweistündiges Konzert im Herzen der Schlossstadt.

Rund 60 Kubikmeter Sand wurden auf dem Marktplatz abgekippt. Sozusagen als Grundlage für die „Playa Grevenbroich“, die ab Freitag das Herz der Innenstadt in eine kleine Strandlandschaft verwandelt. Die traf schon am Donnerstag auf Interesse: Besucher der City nahmen in den bereits aufgestellten Liegestühlen gemütlich Platz, um bei Sonnenschein ein wenig zu entspannen.