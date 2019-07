Geld für Abschlusskasse : Statt Partybus - Grevenbroicher Schüler spenden für Holocaust-Opfer

(Symbolbild). Foto: dpa/Martin Gerten

Grevenbroich Exakt 101 Schüler aus den vier zehnten Klassen wurden jetzt mit ihren Abschlusszeugnissen von der Diedrich-Uhlhorn-Realschule in Wevelinghoven entlassen. Noch in ihrer letzten Schulwoche hatten die Schüler an ihrem Sozialen Tag insgesamt 1002 Euro gesammelt und erarbeitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Exakt 101 Schüler aus den vier zehnten Klassen wurden jetzt mit ihren Abschlusszeugnissen von der Diedrich-Uhlhorn-Realschule in Wevelinghoven entlassen. „Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 haben wir in diesem Jahr auch eine absolut herausragende Absolventin dabei, auf die wir genauso stolz sind, wie auf alle anderen, die bei uns das schulische Fundament ihrer Karriere gelegt haben“, freut sich Schulleiterin Anita Piel.

Noch in ihrer letzten Schulwoche hatten die Schüler an ihrem Sozialen Tag insgesamt 1002 Euro gesammelt und erarbeitet. Das Geld wurde nicht zur Aufbesserung der Abschlusskasse oder in einen Partybus investiert, sondern an das Maximilian-Kolbe-Werk in Freiburg überwiesen – eine humanitäre Organisation, die Hilfe für die Überlebenden der nationalsozialistischen Konzentrationslager und Ghettos bietet. Schon in den ersten Vorbereitungssitzungen des Abschlusskomitees hatten sich die Jugendlichen des Abschlussjahrgangs für diesen Spendenzweck entschieden, um die letzten Überlebenden der Naziverfolgung im heutigen Osteuropa finanziell zu unterstützen.

So hat nun unter anderem der 93-Jährige Boris Romantschenko, der 1943 von den Nationalsozialisten aus dem ukrainischen Sumy nach Düsseldorf zur Zwangsarbeit verschleppt wurde, den finanziellen Spielraum, um die Spritzen, die seine Krebserkrankung aufhalten sollen, zu erhalten. „Da mussten wir nicht lange überlegen und haben uns für diesen Spendenzweck entschieden“, berichtet Ajay Newton, der für seine Klasse im Abschlusskomitee aktiv war. „Wir waren 2018 auf Gedenkstättenfahrt in Auschwitz. Das vergisst man nicht.“

(NGZ)