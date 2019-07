Neuer Edeka-Markt in Grevenbroich-Neukirchen : Ausschuss stimmt Farbänderung für Supermarkt-Fassade zu

Neukirchen Der Bau des neuen Edeka-Markts im Neubaugebiet in Neukirchen ist weit gediehen, die Eröffnung ist für das vierte Quartal 2019 vorgesehen. Während der Arbeiten befasste sich nun der Planungsausschuss jetzt nochmals mit dem Projekt – wegen einer gewünschten Änderung der FassadenGestaltung, die im städtebaulichen Vertrag festgelegt worden ist.

An der Straßen- und Parkplatzseite erhält der Neubau eine Holzverkleidung, die dem Edeka-Markt laut dem künftigen Inhaber Theo Fausten ein „außergewöhnliches Flair“ verleiht. Dabei bleibt es, um eine Korrektur bittet der Kaufmann im Zuge der Projektumsetzung aber für die Betonstützen, die laut dem Vertrag in Grau zu streichen sind, und für die jeweiligen Restflächen, die in Weiß gehalten werden sollen.

Theo Fausten weist darauf hin, dass die Holzverkleidung in Naturfarbe mit der Zeit ergraut. „Das Grau der Holzfassade würde sich mit dem Grau der Betonsäulen ,stechen’, da es sicherlich ein anderer Grauton werden würde“, erläutert Fausten in einem Schreiben an Planungsausschussvorsitzenden Wolfgang Kaiser (CDU). Und: „Das Weiß der Restflächen würde mit der Zeit verschmutzen“, gibt Fausten zu bedenken. „Somit hätten wir eine Situation, die sicher im städtebaulichen Vertrag nicht gewünscht und auch wenig zweckmäßig wäre.“ Sein Vorschlag: Auf den betroffenen Gebäudeseiten sollen die Betonstützen, Zwischenräume und Restflächen in einem „dunkelbraunen Schokoladenfarbton“ gestaltet werden. „Dies wirkt sehr edel, auch wenn die Holzfassade später ergraut. Es ergibt sich daher ein schöner Farbkontrast“, erklärt Fausten. Auch die Stadtverwaltung empfahl dieses Vorgehen, der Planungsausschuss stimmte der Änderung im Vertrag zu.