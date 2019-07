Jahresbericht des Erftverbands : rinkwasser trotz Trockenheit gesichert

Trotz durchschnittlicher Niederschlagswerte im Winterhalbjahr war es im Tätigkeitsbereich des Erftverbandes flächendeckend deutlich zu trocken.

Extrem trocken und heiß – so zeigte sich das Sommerhalbjahr 2018 in der Erft-Region. Trotz durchschnittlicher Niederschlagswerte im Winterhalbjahr war es im Tätigkeitsbereich des Erftverbandes flächendeckend deutlich zu trocken. Diese Auswertung der Niederschlagsentwicklung von November 2017 bis Oktober 2018 veröffentlichte der Erftverband in seinem am Montag in Bergheim vorgestellten Jahresbericht.