Am 12. Juli in der Alten Feuerwache : Große U16-Party zum Ferienstart: „School’s out“ feiert Premiere

Am 12. Juli in der Alten Feuerwache

Grevenbroich Nach der erfolgreichen Karnevals-Fete des städtischen Jugendamtes wird nun eine weitere Veranstaltung rund um die Alte Feuerwache angeboten.

Am Freitag, 12. Juli, steigt von 14 bis 19 Uhr, im Saal der Alten Feuerwache, eine Party mit umfangreichen Programm. Dazu zählen DJ Luke Will mit einem Mix aus Charts, Pop, Hip-Hop und House sowie das „Prevent-Mobil“ der Caritas mit einem Quiz rund um die Gefahren von Alkohol und weiteren kleinen Überraschungen. Ebenso wird erstmals ein „Digiquest“ veranstaltet. Bei dieser interaktiven Live-Umfrage können die jungen Gäste ihre Meinungen zu den Themen Jugend, Schule und Ferien teilen und gleichzeitig Preise gewinnen. Highlights sind eine Fotowand inklusive Sofortdruck der Fotos, tonnenweise Konfetti und Spiele.

Eintrittskarten können im Vorverkauf in allen Sekretariaten der weiterführenden Schulen in Grevenbroich sowie dem Gymnasium Jüchen und in der Mayerschen Buchhandlung zum Preis von vier Euro erworben werden. An der Tageskasse wird das Ticket fünf Euro kosten. Die Karten werden auch online über eventim.de angeboten.