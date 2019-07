Hendrik Häntsch aus Laach erfolgreich : Tischler-Geselle gewinnt Publikumspreis

Der junge Tischler-Geselle Hendrik Häntsch (r.) mit seinem Ausbilder Niklas Collado und dem preisgekrönten Schreibtisch. Foto: D. Staniek. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Für seine Gesellenprüfung im Tischlerhandwerk hat Hendrik Häntsch (19) einen schweren Schreibtisch gebaut, ein echtes Designerstück. Weil es auch anderen gut gefällt, hat das Gesellenstück jetzt den Publikumspreis gewonnen.

Für das Handwerk hat er schon als Kind geschwärmt. Sein Opa war Maler und Lackierer, und Hendrik Häntsch ist ihm oft zur Hand gegangen. „Das hat richtig Spaß gemacht“, sagt der 19-Jährige. Nachdem er die Realschule an der Bergheimer Straße abgeschlossen hatte, stand für den jungen Laacher fest: „Ich werde Handwerker.“

Dass er sich letztlich für den Tischlerberuf entschied, lag an einem Praktikum, das Häntsch während der Schulzeit bei Thomas Hoffmann in Orken absolvierte. Da hat er Feuer gefangen. Es hat ihn fasziniert, wenn aus einigen Holzbohlen etwas Großes und Ganzes, etwas Schickes entsteht. Weil sich der damalige Neuntklässler pfiffig anstellte, hat ihm der Chef der 1953 gegründeten Tischlerei ein Jahr später eine Ausbildung in seinem Betrieb angeboten.

Info Jury bewertet die Gesellenstücke Wettbewerb Die Auszubildenden nahmen mit ihren Möbeln auch am Wettbewerb „Die gute Form“ teil. Eine Jury bewertete die Arbeiten nach Originalität, Funktionalität und Qualität. Gesellenstücke In der Regel nehmen die Gesellen ihre Möbel danach mit nach Hause. Dass ein Stück verkauft wird, kommt nur äußerst selten vor.

Thomas Hoffmann hat es nicht bereut. Denn Hendrik Häntsch gehört nicht nur zu den 18 Nachwuchs-Tischlern aus dem Rhein-Kreis, die soeben erfolgreich ihre Gesellenprüfung abgelegt haben. Mit seinem Gesellenstück, das im Neusser Kreishaus ausgestellt wurde, hat er auch den begehrten Publikumspreis gewonnen. Und: Im Rahmen des Wettbewerbs „Die gute Form“ wurde seine Konstruktion von einer Jury aus Designern mit einem zweiten Platz belohnt. Alles in allem: Ein außerordentlich guter Start ins Berufsleben.

Warum er sich ausgerechnet für einen Schreibtisch als Gesellenstück entschied, erklärt der 19-Jährige so: „Ich habe mich in meinem Zimmer umgesehen und mal überlegt, was da so reinpassen könnte.“ Wie die anderen Gesellen aus dem Rhein-Kreis hatte der Laacher exakt 100 Stunden Zeit, das Möbelstück zu entwerfen und zu bauen. Herausgekommen ist ein Designer-Tisch, ein echter Hingucker. Das gilt vor allem für die schwere Platte aus amerikanischem Nussbaum, die Hendrik Häntsch stellenweise mit weinrotem Epoxidharz ausgegossen hat – der gut mit dem dunklen Holz harmoniert. Gestell und Korpus wurden aus Ahorn gefertigt.

Für sein Gesellenstück hat der junge Tischler einen großen Teil seiner Freizeit geopfert. Morgens, bevor die Kollegen in die Firma kamen, hat er bereits daran gearbeitet – und spätnachmittags, wenn die anderen schon weg waren, gab sich Hendrik Häntsch wieder ans Werk. „Er hat wirklich etwas Schönes hinbekommen“, lobt sein Ausbilder Niklas Collado (25), der dem Laacher mit Rat und Tat zur Seite stand.

Ohnehin hatte Häntsch von Anfang an vorgehabt, „mehr als nur die Prüfung bestehen zu wollen – ich wollte etwas Besonderes schaffe“, sagt der 19-Jährige. „Und das hat funktioniert.“ Denjenigen, die Spaß am Handwerk haben, empfiehlt er wärmstens den Tischlerberuf – nicht zuletzt, weil er viel mit Kreativität zu tun hat. „Gut in Mathe sollte man aber sein“, sagt Hendrik Häntsch. „Das ist eine Grundvoraussetzung.“