Kritik an der Landesregierung : Anliegerbeiträge - SPD lehnt schwarz-gelbe Initiative ab

Kritik an der Landesregierung

Anliegerbeiträge sorgten in Grevenbroich immer wieder für Ärger. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Grevenbroich Die Vorschläge der schwarz-gelben Landesregierung zur Reform der Anliegerbeiträge werden von der Grevenbroicher SPD als „riesige Enttäuschung“ gewertet.

Rund 65 Millionen Euro sollen den Kommunen an Landeszuschüssen zur Verfügung gestellt werden. Die Städte und Gemeinden müssen sich für diese Förderung bewerben – nur dann können sie die finanziellen Beteiligungen der Anwohner an der Sanierung von Straßen, Plätzen und Wegen senken. Heike Troles (CDU) und Markus Schumacher (FDP) haben die Stadtverwaltung bereits aufgerufen, sich zu beteiligen. Nach Ansicht von Daniel Rinkert entstehe so „ein Flickenteppich im Land“.