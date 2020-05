Kindergärten in Grevenbroich : Stadt muss Kita-Trägern weiter unter die Arme greifen

Grevenbroich Wieso muss die Stadt Kindergarten-Trägern finanziell helfen? Dies wollten die Politiker im Hauptausschuss wissen. Für die Rathausspitze ist das Rechenexempel klar: Besser so – als selbst Kitas betreiben zu müssen.

Die Stadt muss nicht nur Kosten für ihre eigenen 16 Kindergärten in Millionenhöhe bestreiten, sondern sie unterstützt auch die Träger von vielen weiteren Kitas. Das warf im Hauptausschuss Fragen auf. Gleich fünf Zuschüsse beschlossen die Politiker und damit die „Übernahme von Trägeranteilen zum Betrieb der Kindertagesstätten“ für eine oder mehrere Kita-Gruppen. Bei der katholischen Gemeinde St. Clemens in Kapellen (Kita an der Kurze Straße) und für den Evangelischen Verein für Jugend- und Familienhilfe (Kita am Kerbelweg) handelt es sich um zusammen 25.000 Euro fürs Kita-Jahr 2020/21. Die Lebenshilfe (Kita in Elsen), Pari Sozial (Tagesstätte an der Turmstraße) und die Deutschordens Jugend- und Familienhilfe Elsen erhalten insgesamt voraussichtlich 208.000 Euro.