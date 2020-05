Bundesliga-Start : Getrübte Vorfreude auf das Geisterspiel des 1. FC Köln

Grevenbroich Norbert Nürnberg ist eingefleischter Fan des 1. FC Köln, Geißbock Hennes prangt auf seinem Unterschenkel. Er wird das Geisterspiel am Sonntag von seinem Garten aus verfolgen – darauf freuen tut er sich nicht.

Sonntagnachmittag, Heimspiel des 1. FC Köln im Müngersdorfer Stadion, Südkurve. Der Kölsch-Becher von Norbert Nürnberg ist schon zur Hälfte geleert, da fällt das erste Tor für Köln. Er reißt die Arme hoch, brüllt, liegt sich mit den anderen Fans in den Armen – spätestens jetzt ist das restliche Kölsch auf dem Boden oder den Köpfen vor ihm verteilt. Das war für Norbert Nürnberg die Normalität vor Corona, jetzt ist alles anders. Statt im Stadion wird er das Heimspiel gegen Mainz am kommenden Sonntag in seiner Gartenhütte schauen, mit einem eiskalten Reissdorf in der Hand. Darauf freuen tut er sich nicht.