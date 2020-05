Gesundheit in Grevenbroich und Dormagen : Auszeichnung für die Geburtshilfe im Rheinland Klinikum

Grevenbroich/Dormagen Viele positive Kommentare von Patientinnen, gute Noten von den Mitarbeitern: Beide zusammen verhalfen den Rheinland-Kliniken in Grevenbroich und Dormagen zu einer Auszeichnung für die Arbeit in der Geburtshilfe.

Die Urkunde kam wegen der Corona-Krise per Post: Das Elisabethkrankenhaus Grevenbroich und das Rheinland Klinikum Dormagen sind mit dem Metrik Award 2020 als Exzellente Krankenhäuser im Bereich Geburtshilfe ausgezeichnet worden – als einzige Häuser überhaupt. Die Forschungsgruppe Metrik hebt bereits im zehnten Jahr Krankenhäuser hervor, die überdurchschnittliche Ergebnisse in der Patienten-, Mitarbeiter- und Einweiserzufriedenheit erzielen. Pflegedirektorin Tanja Jaeger-Goetz sagt: „Es ist toll zu sehen, dass sich Qualität, Engagement und Fachlichkeit so in den Rückmeldungen der Frauen und Familien widerspiegeln.“