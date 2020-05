Hoher Bedarf in Erkelenz : Kita Lövenich muss erweitert werden

Erkelenz Der Erkelenzer Stadtrat will dringend Platz für Kita-Kinder in Lövenich schaffen. Gebaut werden soll schon im kommenden Jahr. Schlechte Nachrichten gibt es für Hundehalter im Rentenalter.

Um in der Ortslage die Bedarfe abzudecken, soll die städtische Kindertagesstätte in Lövenich um zwei Gruppen erweitert werden. Ob mit der Planung, wegen des eingeschränkten Grundstücks und den Auswirkungen auf die Raumplanung, auch U3-Plätze möglich sind, wird mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) geklärt. Das Hochbauamt hat die Möglichkeit einer Erweiterung geprüft und einen Vorentwurf erarbeitet. Die Kosten für einen zweigeschossigen Erweiterungsbau plus Einrichtung belaufen sich nach ersten Schätzungen auf eine Million Euro, die in 2020 und 2021 zu finanzieren sind. Wegen der Dringlichkeit soll die Planung noch in diesem Jahr bis zur Ausschreibungsreife erfolgen, so dass der Bau im Frühjahr 2021 beginnen kann. Um die Finanzierung zu sichern, braucht die Stadt noch 2020 außerplanmäßige Zahlungsmittel von 150.000 Euro. Sie will einen Förderantrag beim LVR stellen.