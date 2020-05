Seniorenzentrum in Grevenbroich : Bachlauf am Lindenhof plätschert endlich wieder

Grevenbroich Die Bewohner des Seniorenhauses Lindenhof freuen sich: Endlich tröpfelt der künstliche Wasserlauf im Garten der Senioreneinrichtung auf der Schanze nicht mehr nur, sondern ergießt sich am Ende seines Weges durch eine Steinlandschaft kraftvoll in die Teichanlage.

„Unsere Bewohner genießen das beruhigende Plätschern“, sagt Einrichtungsleiterin Iris Baldus. Dass der stimmungsvolle Mittelpunkt in der parkähnlichen Anlage wieder voll funktionsfähig ist, verdankt sich dem Einsatz von Gärtner Christian Abels (39) und seinem Kollegen Daniel Wilms (52). Die Mitarbeiter des Rheinland-Klinikums haben viele Stunden Arbeit investiert, um die Wasserlandschaft instand zu setzen. Zum Abschluss des Bauprojektes bedankten sich Einrichtungsleitung, Mitarbeiter und Bewohner mit einem gerahmten selbstgestalteten Bild samt Unterschriften bei den beiden völlig überraschten Männern. „Dafür werden wir einen schönen Platz in unserer Werkstatt finden“, waren sie sich einig.

Wilfried Ellmann, Geschäftsführer des Seniorenhauses, kann gar nicht sagen, wie lange der Brunnen außer Betrieb war. „Die Anlage war in die Jahre gekommen, der Wasserlauf teilweise zugewuchert. Die defekte Pumpe sollte schon länger repariert werden“, erzählt er. „Aber wie es manchmal so ist, kamen immer andere Dinge dazwischen.“ Im November vergangenen Jahres sprach er Abels und Wilms an, als sie auf dem Gelände des Seniorenhauses in Korschenbroich einen Demenzgarten anlegten.