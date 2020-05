Kostenpflichtiger Inhalt: Dinslaken/Voerde/Hünxe : „Glücklicherweise keine Personalprobleme“

Der Kita-Alltag verändert sich. Aber die Einrichtungen von Caritas und Awo verfügen über ausreichend Personal. Foto: dpa/Jens Büttner

Dinslaken/Voerde/Hünxe Es gibt kleine Umstellungen, aber sonst läuft in den Einrichtungen der Caritas und Arbeiterwohlfahrt alles rund. In der Kita Düppelpunkt werden 24 Mädchen und Jungen in drei Gruppen und auf die zwei Standorte an Luisen- und Theresienstraße aufgeteilt, jede Gruppe soll maximal zehn Kinder haben.