Jubiläum in Grevenbroich : Stadt feiert vier Monate ihre Gartenschau

So sah es 1995 am Alten Schloss aus - viele Gäste und noch mehr Blumen. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich Im Rathaus werden die Projekte rund um das Jubiläum „25 Jahre Landesgartenschau“ koordiniert. Eine der größten Veranstaltungen von April bis August sind die „Grevenbroicher Gartentage“. Für die sind sogar Sperrungen nötig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

Heinz Laumann kennt sich aus. In den 90er Jahren gehörte der Rathaus-Mitarbeiter zum Team, das die Landesgartenschau in Grevenbroich organisierte. Jetzt kümmert sich der Harley-Fahrer wieder um das Großereignis, das einst ein Millionenpublikum in die Stadt zog. Denn Laumann ist für das Jubiläum „25 Jahre Landesgartenschau“ verantwortlich. Gemeinsam mit vielen Akteuren aus Vereinen und Verbänden koordiniert er ein buntes Programm, das sich über vier Monate erstrecken wird. „Darauf darf man sich schon freuen“, verspricht der Projektleiter.

Eine der größten Veranstaltungen, die zwischen dem 29. April und dem 29. August geplant sind, werden die „Grevenbroicher Gartentage“ sein, die vom Stadtmarketingverein unter der Leitung von Andrea Istas geplant werden. Rund 40 Beteiligte – darunter Baumschulen, Landschaftsgärtner und Pflanzenzüchter – sollen am ersten Juni-Wochenende auf dem Schlossplatz, im Garten des Hauses Hartmann, im Finlay-Park und rund um die Alte Feuerwache ihre Angebote präsentieren. „Die Resonanz ist groß, 33 Aussteller konnten bis jetzt begeistert werden“, sagt Istas.

Info Matthiesen setzte den ersten Spatenstich Dauer Die Landesgartenschau dauerte von April bis September 1995. Sie zog rund eine Million Besucher auf das insgesamt etwa 35 Hektar große Gelände. Beginn Der erste Spatenstich für die Gartenschau wurde am 31. August 1992 vom damaligen NRW-Umweltminister Klaus Matthiesen gesetzt. Die Planungen übernahm der Neusser Landschaftsarchitekt Georg Penker.

Die Veranstaltung wird unter dem Motto „Die Erde heilen“ stehen, dem Leitmotiv der Landesgartenschau 1995. „Angesichts des Klimawandels ist es heute noch immer aktuell“, betont Andrea Istas. Das Gärtnern unter den sich verändernden Umweltbedingungen soll daher einen Schwerpunkt der Ausstellung bilden. Ökologisch wertvolle Vorgärten, alte Obst- und Gemüsesorten, begrünte Dächer und bienenfreundliche Pflanzen werden unter anderem Teil des Projektes sein.

Das Gelände soll am 6. und 7. Juni an strategischen Stellen abgesperrt und ein Eintrittsgeld von fünf Euro erhoben werden. „Es wird mehrere Einlasskassen geben“, sagt Istas: „An der Schlossstraße für Fußgänger und an der Alten Feuerwache für Radler.“ Für Autofahrer soll ein Parkleitsystem ausgeschildert werden, das auf den Platz der Republik, das Berufsbildungszentrum und die öffentlichen Parkhäuser verweist. Zudem soll es auf dem Ausstellungsgelände insgesamt drei Gastronomie-Punkte geben – unter anderem auf dem Schlossplatz mit 100 Sitzplätzen.

„Geschätzt ist ein Volumen von mindestens 2000 Besuchern am Tag, nach oben offen“, betont Istas. „Einlassbändchen werden ein Verlassen des Geländes und den Besuch des alten Gartenschau-Areals vom Schneckenhaus bis zum Ettl-Rad ermöglichen, inklusive des neu gestalteten Stadtparks. Dabei wird samstags auch die Einkaufszone mit einbezogen.“

Maskottchen Beni Biber im Gartenschau-Einsatz. Hinten links ist übrigens Donat Brandt zu sehen, der später den international bekannten Plus-X-Award erfand. Foto: Stadt Grevenbroich

Genau dort wird der Jubiläumsreigen am 29. April eröffnet – mitten auf dem Markt, mit Street-Food, Live-Musik und vielen anderen Attraktionen. Heinz Laumann bereitet zurzeit gemeinsam mit einer Agentur eine bunte Übersichtskarte vor, auf der alle Orte verzeichnet werden, an denen zwischen April und August etwas los sein wird. „Und das wird jede Menge sein“, sagt er. Denn viele heimische Vereine haben sich bereit erklärt, am Gartenschau-Jubiläum mitzuwirken.

Eine Sommerfete am Schneckenhaus ist ebenso geplant wie ein Stadtsportfest, ein inklusives Café unter der Baumallee an der Villa Erckens, Ausstellungen im Museum und in der Versandhalle, eine Muscial-Nacht und ein Kulinarik-Abend im Stadtpark sowie Aktionen im Finlay-Park. „Darüber hinaus wird es Vorträge und Präsentationen geben – und auch ein Kunstwerk soll der Stadt im Rahmen des Jubiläums übergeben werden“, berichtet Heinz Laumann. Auch das schon traditionelle „Open Air“ der kölschen Band „Rabaue“ auf dem Schlossplatz wird zum Teil des Programms.

Neben der Übersichtskarte, die in einer Auflage von 5000 Exemplaren erscheinen wird, sollen große Banner am Elsbachtunnel und an der Unterführung Auf der Schanze für das Gartenschau-Jubiläum werben. Eine eigene Website – zu finden über die Homepage der Stadt (grevenbroich.de) – wird darüber hinaus Interessierte über den Veranstaltungsreigen auf dem Laufenden halten. Und auch Beni Biber, das kuschelige Maskottchen der Landesgartenschau 1995, wird wieder als Werbeträger eingesetzt. Das Kostüm aus Plüsch hat Heinz Laumann jetzt gut 25 Jahre lang gehütet.

Grafikdesigner Berthold Hengstermann hat das Gartenschau-Logo mit frischen Farben versehen. Für das Jubiläum hat der Grafikdesigner Berthold Hengstermann das alte Gartenschau-Logo mit frischeren Farben versehen. Grafik: Stadt. Foto: Stadt Grevenbroich