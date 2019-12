Weltgedenktag für verstorbene Kinder : Eine Gemeinschaft in Grevenbroich bewältigt die Trauer

Die Seelsorgerinnen Katharina Hamacher und Annette Gärtner helfen betroffenen Eltern bei der Trauerbewältigung. Zudem wissen sie um die Bedeutung des „Schmetterlingsfeldes“ und des Gedenkgottesdienstes. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Am Sonntag ist Weltgedenktag für verstorbene Kinder. Weltweit werden zur Andacht Lichter in die Fenster gestellt. In Grevenbroich finden Betroffene ihren Trost zudem im Gottesdienst oder am sogenannten „Schmetterlingsfeld“.

Es sollte das schönste Erlebnis des Lebens werden, doch wurde zu einem der schlimmsten: Eltern die ihre Kinder vor oder kurz nach der Geburt verlieren, finden sich in unbeschreiblicher und langanhaltenden Trauer wieder. Manche erholen sich nie von dem Erlebten – auch weil das Thema in der Gesellschaft noch tabuisiert wird. Doch allmählich zeichnet sich ein Wandel ab und über Sternenkinder wird gesprochen, auch darüber berichtet. Vor 22 Jahren wurde das „Weltweite Kerzenleuchten“ zum Gedenken an alle verstorbene Kinder initiiert. Seit zwölf Jahren begehen Betroffene des Kreises an diesem Tag einen Gottesdienst in der Südstadt, verarbeiten ihre Trauer, schöpfen Trost und Hoffnung.

In diesem Jahr ist der Weltgedenktag am Sonntag, 8. Dezember. Nach der Tradition wird um 19 Uhr Ortszeit ein Licht in das Fenster gestellt. So entsteht eine „Lichterwelle um die Welt“, wie die Initatoren es nennen. Eine Kerze wird auch zum Ende des Gedenkgottesdienstes in Grevenbroich entzündet. Dieser beginnt um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Joseph und steht unter dem Motto „Du fehlst... und bist doch bei uns“. Angela Pauen-Böse erklärt das Motto: „Für Angehörige ist ihr verstorbenes Kind zwar nicht mehr da, aber auch nicht weg – es ist ein Gefühl, eine Ahnung oder eine Gewissheit, dass es in einer anderen Form weiter lebt.“ Die katholische Seelsorgerin des Lukaskrankenhauses Neuss organisiert den Gedenkgottesdienst seit dessen Start gemeinsam mit betroffenen Eltern, weiteren Seelsorgerinnen und dem Familienzentrum St. Joseph.

Das Schmetterlingsfeld: Das Bildnis ist die Verwandlung einer kleinen Raupe in ein neues Leben. Foto: Carsten Pfarr

Info Der Gottesdienst zum Weltgedenktag Was? Wortgottesdienst zum Gedenken an verstorbene Kinder. Musik, Gesang, Gebet und kreative Elemente. Im Anschluss: Gemeinsames Beisammensein. Wann? Sonntag, 8. Dezember, ab 16 Uhr. Wo? Katholische Kirche St. Josef, Erftwerkstraße, An St. Josef 1. Anlass ist das „Weltweite Kerzenleuchten“ bei dem um 19 Uhr ein Licht ins Fenster gestellt wird.

„Für die Menschen schafft er einen geschützten Raum, in dem sie sich bewusst der Trauer und dem Gedenken ihres Kindes widmen können“, berichtet Pauen-Böse. Die circa 50 Teilnehmer seien Angehörige, die an diesem Tag ihr tragisches Erlebnis gemeinsam verarbeiten können. „Dabei erkennen sie: Ich bin nicht allein, auch andere sind betroffen“, sagt die Seelsorgerin.

Der ökumenische Gottesdienst ist offen für alle Besucher. Es kommen betroffene Eltern, Geschwisterkinder, Großeltern, Verwandte und Bekannte. Bei manchen ist der Schicksalsschlag erst kurze Zeit her, für andere über ein Jahrzehnt. Die Gedenkfeier ist kein klassischer Gottesdienst. Neben Gebet und Gesang, kommt auch immer ein kreatives Element vor, dass die Gedanken und Gefühle zum Ausdruck bringen soll. In diesem Jahr erstellen die Besucher eine „Erinnerungskollage“ aus Legematerialien. Zum Ende des Gottesdienstes entzünden alle Teilnehmer, passend zum „Weltweiten Kerzenleuchten“, ein Licht an der Osterkerze. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Beisammensein, wo die Betroffenen untereinander Kontakte knüpfen, von ihren Schicksalen erzählen und sich austauschen, wie damit umgegangen werden kann.

Abseits dieses alljährlichen Gottesdienstes gibt es in Grevenbroich zudem einen speziellen Ort für das Gedenken an Sternenkinder: das „Schmetterlingsfeld“ auf dem Friedhof in Stadtmitte. Dort erfolgt in regelmäßigen Abständen, etwa einmal im Quartal, eine Sammelbestattung von Sternenkindern. Organisiert werden Beisetzung und Trauerfeier durch die Seelsorgerinnen des Elisabeth-Krankenhauses sowie einem Grevenbroicher Bestatter. Eltern, die ihr Kind im örtlichen Kreißsaal verlieren, werden über Bestattung und Trauerfeier aufgeklärt und nach Wunsch zu diesen schriftlich eingeladen.

„Bestattet werden die Kinder auf jeden Fall“, erläutert Katharina Hamacher, Gemeindereferentin in der Krankenhausseelsorge. Das sei vom Gesetzgeber vorgeschrieben. „Mittlerweile wird es von den Eltern auch eingefordert“, berichtet die evangelische Pfarrerin Annette Gärtner. Die beiden Seelsorgerinnen sind sich einig: „Für die Trauerbewältigung ist es wichtig, dass es das Schmetterlingsfeld gibt.“ Sie berichten von Betroffenen, die viele Jahrzehnte nachdem sie ihr Kind verloren haben, den Gedenkgottesdienst und auch die Gedenkstätte besuchen – etwas, das sie früher missen mussten.