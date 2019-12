Neurather Instrument stand vorher in einem Wohnzimmer : Glockenspiel-Orgel für St. Lambertus

Neurather Instrument stand vorher in einem Wohnzimmer

Neurath Vorher stand die Orgel in einem großen Xantener Wohnzimmer, jetzt wurde sie im Neurather Gotteshaus neu aufgebaut. Im Kirchenraum deckte eine Restauratorin in diesen Tagen auch das Geheimnis eines alten Reliefs auf.

In den 90er Jahren ging der alten Orgel von St. Lambertus die Puste aus. Seither sorgte ein kleineres, elektronisches Instrument für den guten Ton im Gotteshaus. Doch auch das gab mit der Zeit seinen Geist auf. Die Gemeinde hat nun für Ersatz gesorgt: Ab dem 15. Dezember wird eine neue Orgel in der Kirche erklingen. Marco Ellmer, Intonateur der Firma Seifert in Kevelaer, gab ihr jetzt den letzten Schliff.