Mordkommission ermittelt in Grevenbroich : 44-Jähriger bei Schlägerei schwer verletzt - Verdächtiger festgenommen

Grevenbroich In der Nacht auf Mittwoch kam es in Grevenbroich zu einem versuchten Tötungsdelikt. Bei einer Schlägerei wurde ein 44-Jähriger schwer verletzt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Am späten Dienstagabend, gegen 23.10 Uhr, wurde der Polizei zunächst eine Ruhestörung in Grevenbroich-Allrath gemeldet. Mehrere Personen würden sich lauthals auf der Straße streiten. In einem weiteren Anruf wurde kurz darauf eine Schlägerei gemeldet. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. An der Neurather Straße traf sie auf einen schwerverletzten Mann. Er wies Stichwunden auf. Der 44-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Andere Personen fanden sich zu jener Zeit nicht am Ort.

Bei der anschließenden Fahndung nahmen die Polizisten einen 34-jährigen Verdächtigen vorläufig fest. Nach ersten Einschätzungen war es in einer Wohnung an der Neurather Straße zu einem Streit und in der weiteren Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen.

Nach derzeitigen Informationen standen die Beteiligten unter Alkoholeinfluss. Die Polizei stellte ein Messer sicher, bei dem es sich um das Tatwerkzeug handelt. Es besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes.

Noch in der Nacht wurde unter Leitung der Polizei Düsseldorf eine Mordkommission eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat am Donnerstag beim Amtsgericht in Mönchengladbach den Erlass eines Untersuchungshaftbefehles wegen Verdachts des versuchten Mordes beantragt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

Nach derzeitigem Informationsstand besteht beim Verletzten keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an.

