Gertrud Stöcker erhält Verdienstkreuz erster Klasse : Bundespräsident zeichnet engagierte Wevelinghovenerin aus

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht im Schloss Bellevue das Verdienstkreuz erster Klasse an Gertrud Stöcker. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Wevelinghoven Gertrud Stöcker erhält im Schloss Bellevue den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Sie engagiert sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich für Pflegebildung.

Unter dem Motto „Engagement bildet“ hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier jetzt 13 Frauen und elf Männer im Schloss Bellevue mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Zum Tag des Ehrenamtes würdigte er damit ihren herausragenden Einsatz in unterschiedlichen Bereichen der Bildung.

Neben Basketball-Legende Dirk Nowitzki und „Maus“-Moderator Ralph Caspers wurde in Berlin auch eine Wevelinghovenerin geehrt: Gertrud Stöcker erhielt das Verdienstkreuz erster Klasse. Die 72-Jährige macht sich seit vielen Jahren für die Aufwertung des Berufs der Pflegefachkraft stark – in Zeiten des demografisch bedingten Pflegenotstands ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen.

Gertrud Stöcker war Mitglied im beratenden Ausschuss für die Ausbildung in der Krankenpflege bei der Europäischen Kommission und gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Deutschen Bildungsrates für Pflegeberufe. Dieser befasst sich mit allen Aspekten der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Pflegeberufe in Theorie und Praxis. Seit vielen Jahrzehnten bringt sich die Wevelinghovenerin als national und international führende Expertin in Fragen der Pflegebildung ein, zuletzt im Zusammenhang mit der Reform der Pflegeausbildung.