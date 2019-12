Festliches Konzert in der Kirche St. Stephanus Elsen : Bundeswehr-Musikkorps spielt für den Jugendtreff GoT

Elsen Lions-Club organisiert das 14. Benefizkonzert in Elsen. Es gibt noch Karten an der Abendkasse.

Eine Tradition setzt sich am Dienstag, 10. Dezember, fort: Zum mittlerweile 14. Mal gastiert das Musikkorps der Bundeswehr auf Einladung des Grevenbroicher Lions-Clubs und unterstützt von Partnern aus der Wirtschaft mit einem festlichen Programm in der Elsener Kirche St. Stephanus. Unter Stabführung von Oberstleutnant Christoph Scheibling, der seit 2012 dem Orchester vorsteht, erwartet die Besucher eine abwechslungsreiche Musikauswahl.

Und dies tun sie stets für den guten Zweck: Die Musiker in Uniform sind stolz darauf, in den mehr als sechs Jahrzehnten ihres konzertanten Wirkens nicht nur Tausenden von Menschen mit ihrer Musik Freude bereitet, sondern darüber hinaus für die verschiedensten wohltätigen Zwecke rund zehn Millionen Euro eingespielt zu haben.

Benefizkonzert in St. Stephanus Elsen : Bundeswehr-Musikkorps spielt für Jugendtreff in der Südstadt

Und auch der diesjährige Konzerterlös wird in Grevenbroich wieder einem guten Zweck zugute kommen. Nämlich erneut der GoT in der Südstadt, die schon seit Jahren von dem Grevenbroicher Service-Club finanziell unterstützt wird. Noch vor Kurzem konnte der amtierende Lionspräsident Gerd Goetz einen Scheck in Höhe von 7500 Euro an Christoph Bongers, Leiter des seit 40 Jahren beliebten Jugendtreffs, übergeben. „Nicht zuletzt leisten somit alle Besucher mit dem Kauf einer Konzertkarte einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Jugendarbeit in unserer Stadt“, sagt Goetz.