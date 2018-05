Grevenbroich: Skatspieler erzielen nationalen Erfolg

Grevenbroich "Skatfreunde Grevenbroich" werden Dritter bei der Deutschen Meisterschaft.

Die Deutschen Meisterschaften der Skatspieler, die jetzt in Bonn ausgetragen wurden, werden für die "Skatfreunde" aus Grevenbroich mit dem bisher größten nationalen Mannschaftserfolg der Vereinsgeschichte in Erinnerung bleiben. Obwohl sich das Team um Kapitän Joachim Morjan (57) lediglich mit einem vierten Rang in der Bundesliga-West gerade noch für für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft qualifizieren konnte, reizte sich das Team in in der ehemaligen Bundeshauptstadt auf den dritten Platz.