Grevenbroich: Initiative lehnt Westumgehung ab

Grevenbroich "Pro O": Zur geplanten Landstraße 361 n gibt es zurzeit keine Alternative

Die Bürgerinitiative "Pro O" sei für alle Alternativen zur Landstraße 361n offen. Doch: "Es gibt zurzeit keine andere Möglichkeit als diese Ortsumfahrung", erklärte Sprecher Leo Krüll gestern in einer Pressemitteilung. Die Initiative reagierte damit auf die Facebook-Gruppe "Nein zur L 361n", die sich für Alternativen zur geplanten Umgehungsstraße einsetzt.

Die Vorschläge dieser Gruppe seien schon vor Jahren durchgefallen, meint Krüll: "Die propagierte ,Westumgehung 2.0' wurde bereits 2000 vom Planungsausschuss der Stadt verworfen." Da diese sogenannte Variante VII durch das Kapellener Neubaugebiet führen sollte, sei damals eine andere Strecke favorisiert worden: "Nämlich die Variante II, die Umgehung mit ortsnaher Trassenführung, die nicht durch das Landschaftsschutzgebiet ,An der Schwarzen Brücke' führt", so Krüll.

Alle anderen Vorschläge der Facebook-Gruppe seien bereits in einem Forderungskatalog an die Stadt gerichtet worden. "Aus verschiedenen Gründen war der Großteil der geforderten Maßnahmen nicht durchführbar", sagt Krüll. "Der Landesbetrieb Straßen NRW hat festgestellt, dass er weder Tempo 30 am Tag noch ein dauerhaftes Lkw-Fahrverbot genehmigen werde."