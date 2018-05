Grevenbroich: Otmar Alts Kater wird Modell für Nachbauten

Grevenbroich Sabine Servos ist an der VHS Keramik-Dozentin. Im Kursus "Turmkater" werden verkleinerte Nachbauten des bekannten Originals geschaffen.

Er ragt in allen Farben des Regenbogens in den Himmel und avancierte längst zu einem Sinnbild der Stadt: der Turmkater. Der Maler, Grafiker und Bildhauer Otmar Alt hat das fröhliche Kunstwerk geschaffen. Seit mehr als 15 Jahren ziert es den Kreisverkehr an der Karl-Oberbach-Straße. Nun wird die Skulptur sozusagen "Grevenbroichs next Top-Model": In einem von der Keramik-Dozentin Sabine Servos geleiteten Kursus kann sie an der Volkshochschule nachgearbeitet werden.