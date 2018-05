Platz für 160 Menschen: Grevenbroich plant Abbau der großen Flüchtlingszelte

Grevenbroich Seit dem Sommer 2017 stehen die Leichtbauhallen am Hagelkreuz leer. Voraussichtlich bis zum Ende des Jahres sollen sie demontiert werden.

Die Stadt plant den Abbau der vier Flüchtlingszelte, die seit Frühjahr 2016 auf der großen Freifläche am Hagelkreuz stehen und seit längerer Zeit nicht mehr genutzt werden. Von heute auf morgen können die Leichtbauhallen allerdings nicht demontiert und eingelagert werden, sagt Ralf Müller vom Büro des Bürgermeisters. Zwar habe sich die Lage entspannt - doch: "Möglicherweise müssen wir die mit Fördermitteln des Bundes angeschafften Unterkünfte noch als eiserne Reserve bereithalten - für alle Fälle", betont Müller. "Das werden wir bei den zuständigen Stellen überprüfen." Vor Ende dieses Jahres, so seine Einschätzung, werden die Zelte wohl nicht abgebaut.

Die bis zu 50 Meter langen und 15 Meter breiten Leichtbauhallen sind mit Duschen und Toiletten ausgerüstet, sie bieten Platz für maximal 160 Menschen - seit dem vergangenen Sommer stehen sie aber verwaist da. Dass sich die Stadt vor diesem Hintergrund mit einem baldigen Abbau der Zelte beschäftigt, hat vor allem auch etwas mit Geld zu tun, sagt der Erste Beigeordnete Michael Heesch: "Denn die Unterkünfte kosten, selbst wenn niemand darin lebt." Unter anderem fallen regelmäßige Kontrollgänge zu Buche, darüber hinaus müsse Pacht gezahlt werden - denn der 4000 Quadratmeter große Standort am Stadteingang "befindet sich nicht komplett in unserem Eigentum", sagt Michael Heesch. Und in den Wintermonaten muss die Heizung laufen, damit keine Schäden an den Zelten entstehen. Nach Angaben der Stadt kostet das alleine rund 4000 Euro - im Monat.