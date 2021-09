Rhein-Kreis : Schwache Resultate sorgen bei Holzbüttgener Teams für Frust

DJK-Kapitänin Sandra Förster (hinten) im Spiel gegen Melinda Maiwald vom Spitzenreiter TTV Hövelhof. Foto: Jens Rustemeier

Rhein-Kreis Für die Tischtennisteams des Kaarster Vereins gab es am Wochenende nicht viel zu holen. Die Oberliga-Herren ärgerten sich besonders über ein Unentschieden.

Es war in der Endabrechnung kein guter Spieltag für die Tischtennisteams der DJK Holzbüttgen. Zwei Niederlagen standen zwei Remis gegenüber. In der Damen-Regionalliga verpasste die Holzbüttgener Zweitvertretung gegen den Spitzenreiter TTV Hövelhof einen Punktgewinn, in der Herren-Oberliga hatten die DJK-Herren den Sieg bereits vor Augen, mussten sich am Ende aber in Fröndenberg mit nur einem Punkt begnügen.

„Es war unerwartet. Aber da war wirklich mehr drin“, sagte DJK-Kapitänin Sandra Förster nach der 4:6-Heimniederlage gegen den Tabellenführer. Beide Fünfsatzspiele gingen verloren. Diese beiden Partien fanden in einer vorentscheidenden Phase des Spiels statt. Beim Stand von 1:1 nach den Doppeln verloren sowohl Verena Hinrichs (2:3 gegen Pollmeier) als auch Chiara Pigerl (2:3) gegen Ying Ni Zhan im Entscheidungssatz. Anna Schouren konnte durch einen 3:0-Sieg gegen Stefanie Graute noch einmal auf 2:3 verkürzen, dann zogen die Gäste aber durch drei Siege in Folge auf 6:3 davon und die Begegnung war bereits entschieden. Anna Schouren (3:1 gegen Melinda Maiwald) blieb wie in der Vorwoche unbesiegt und sorgte genau wie Sandra Förster (3:1 gegen Stefanie Graute) noch für Ergebniskosmetik.

Auch bei den Holzbüttgener Herren läuft es in der Oberliga noch nicht richtig rund. In Fröndenberg holte das DJK-Quartett mit einem 5:5-Remis nur einen Zähler, obwohl deutlich mehr drin gewesen wäre. „Wenn man gegen diese Mannschaft 5:2 führt, muss man dieses Spiel gewinnen, wenn man mit dem Abstieg nichts zu tun haben will“, sagte DJK-Spieler Nicolas Kasper. Tatsächlich sah es lange Zeit nach einem Sieg der Kaarster aus, die mit 25:18 das deutlich bessere Satzverhältnis hatten. Das half am Ende aber nicht, da die Kaarster fünfmal im Entscheidungssatz das Nachsehen hatten. Bester DJK-Spieler war Alexander Lübke, der im Spitzenpaarkreuz beide Partien gegen Tobias Witton (3:2) sowie Ali Sajjad Faisal (3:0) gewann und auch im Doppel an der Seite von Jan Medina erfolgreich war. Medina holte einen Einzelsieg gegen Faisal und unterlag gegen Witton mit 10:12 im Entscheidungssatz. Im unteren Paarkreuz konnte nur Nico Kasper einen Sieg gegen Jan Unkhoff (3:0) holen.

In der Damen-NRW-Liga startete die Drittvertretung der DJK mit einem 7:7-Remis gegen WRW Kleve III in die Saison. In der von Beginn an ausgeglichenen Partie waren Gerda Kux-Sieberath und Sandra Wilkowski mit je zwei Siegen die erfolgreichsten DJK-Spielerinnen. Almut Pigerl, Juliane Sohnemann und das Doppel Wilkowski/Sohnemann holte je einen Zähler.