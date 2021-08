Einsatz für die Polizei Grevenbroich : Betrunkener ohne Führerschein stiehlt Roller, fährt ohne Helm – und rammt Auto

Grevenbroich Ein Anwohner hat den Fahrer und dessen Begleiter gestoppt und die Polizei gerufen. Der polizeibekannte junge Mann muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten. Und die Ermittler suchen den Eigentümer des Rollers.

Ein alkoholisierter und polizeibekannter 20-Jähriger hat mutmaßlich in der Nacht zu Donnerstag einen Roller in Elsen gestohlen. Der junge Mann soll, wie die Polizei am Freitag mitteilte, später mit einem Begleiter auf der Deutsch-Ritter-Allee mit dem Gefährt unterwegs gewesen sein. Weil beide keinen Helm trugen und mit dem Roller ein geparktes Auto rammten, wurden sie von einem Anwohner gestoppt. Dieser informierte gegen 1 Uhr die Polizei.