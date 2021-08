Andreas Montenero von den Stadtbetrieben : Der „Saubermacher“ von Grevenbroich

Mit einem überdimensionalen Spezialstaubsauger ist Andreas Montenero (50) schon früh am Morgen unterwegs. Foto: Wolfgang Walter

Grevenbroich Andreas Montenero (50) ist täglich mit einem überdimensionalen Staubsauger im Einsatz, um die Stadt sauber zu halten. Unsere Redaktion hat ihn bei der Arbeit begleitet – und dabei jede Schmutz gesehen.

Von Saskia Karbowiak

Es ist ruhig in der Innenstadt von Grevenbroich. Um 7 Uhr morgens sind noch nicht so viele unterwegs, einige Menschen arbeiten nach wie vor Corona-bedingt im Homeoffice. Die Reinigungsarbeiter der Stadt hingegen haben längst ihre Arbeit aufgenommen, darunter auch der 50 Jahre alte Andreas Montenero. In zügigem Tempo geht er durch die Straßen, dabei zieht er einen großen Staubsauger hinter sich her, mit dessen Hilfe er alles aufsaugt, was nicht auf die Straßen gehört.

„Neben dem klassischen Müll findet man allerhand Zeug“, sagt Montenero lachend, der schon seit vielen Jahren für die Stadt Grevenbroich arbeitet. „Bei mir sind schon Hörgeräte aufgetaucht, Ohrringe, Handys und einiges mehr. Die Sachen geben wir dann im Bürgerbüro ab, wenn sich niemand meldet.“ Montenero achtet beim Säubern genau darauf, nichts zu übersehen.

Info Erste Sauger gingen vor drei Jahren in Betrieb Sauger Die Stadtbetriebe haben die ersten Spezialsauger im Sommer 2018 in Betrieb genommen. Die Maschinen mit Elektro-Antrieb sind täglich im Einsatz. Funktion Die Sauger funktionieren wie ihre kleinen Vorbilder, die im Wohnzimmer ihren Dienst tun: Durch einen Rüssel wird Müll angesaugt, der in einer mit Plastiksack ausgestatteten Tonne landet. Die Saugstärke der 500 Kilogramm schweren Geräte kann individuell eingestellt werden.

Sein großer Staubsauger von der Marke Glutton ist das wichtigste Hilfsmittel für ihn. Er ist gesichert und wird zweimal im Jahr gewartet. Der Schlauch ist sehr breit, sodass allerhand Abfall hindurchpasst. „Sogar tote Tiere, wie Mäuse oder Ratten, können damit aufgesaugt werden“, ergänzt der 50-Jährige. „Bei größeren Tieren, wie zum Beispiel toten Tauben, funktioniert das allerdings nicht. Die müssen wir dann separat entsorgen. Das ist natürlich nicht so schön, gehört aber auch mit dazu.“

Auch die Ruhebänke in der Fußgängerzone werden gereinigt. Schon lange bevor die ersten Kunden in die Stadt kommen. Foto: Wolfgang Walter

Dennoch ist sein 500 Kilogramm schwerer Abfallsauger äußerst praktisch, da Montenero sein Gerät so einstellen kann, dass es nur bestimmte Sachen einsammelt. „Möchte ich zum Beispiel Zigaretten auf einem Kiesuntergrund aufsaugen, kann ich den Sauger so einstellen, dass er lediglich die Kippen aufsaugt, den Kies aber unberührt lässt.“ Je nach Tag und der Größe des Mülls sammelt Montenero täglich zwei bis drei große Säcke ein, welche anschließend von einem Kollegen abgeholt und später entsorgt werden. Dabei seien Essensreste und Verpackungen der häufigste Müll in der Stadt.

„Montags ist es meist sehr schmutzig, besonders schlimm ist es jedoch nach Veranstaltungen wie dem Schützenfest.“ Große Müllansammlungen gab es außerdem zu Beginn der Corona-Pandemie. „Ganz am Anfang, wo es noch nicht so viele Beschränkungen gab und die Menschen stärker begannen, im Homeoffice zu arbeiten, hat sich der Müll in der Stadt stark vermehrt. Die Leute hatten mehr Zeit – und das hat man anhand des zahlreichen Mülls auch gemerkt. Besonders schlimm war es in Parkanlagen.“

Viel Müll befindet sich zudem im Bahnhofsviertel oder am Platz der Deutschen Einheit. „Es kommt nicht selten vor, dass wir an einer Stelle säubern und dieser Ort ein paar Stunden später wieder schmutzig ist, weil irgendwelche Leute ihren Müll nicht ordentlich entsorgt haben. So etwas ist natürlich sehr ärgerlich.“ Die Corona-Pandemie hatte darüber hinaus zur Folge, dass Andreas Montenero gemeinsam mit seinem Team jeden Morgen unter der Woche um halb sieben anfängt. „Vor Corona haben wir früher mit der Arbeit begonnen, doch jetzt, wo viele Menschen beruflich von Zuhause aus arbeiten, beginnen wir etwas später.“

Das Spezialgerät saugt auch größeren Abfall ein. Foto: Wolfgang Walter

Montenero und sein Team klappern täglich zwei Routen ab. „Wir haben einmal die gelbe, und einmal die rote Route“, erklärt er. „Die gelbe Route umfasst die Fußgängerzone. Da nutzen wir zusätzlich zu den Abfallsaugern unser Elektro-Auto zum Reinigen.“ Zur roten Route gehören dagegen die Hauptstraßen sowie Parkanlagen und der Bahnhofbereich. Die Innenstadt wird täglich unter der Woche gereinigt, wofür die Mitarbeiter etwa 4 bis 5 Stunden benötigen. Die angrenzenden Parkanlagen werden bedarfsorientiert gereinigt, hierfür brauchen die Bediensteten etwa zwei bis drei Stunden. „Am Ende eines Arbeitstages ist es nicht unüblich, 20 Kilometer zurückgelegt zu haben“, meint Montenero.

Für seine Arbeit erhält der 50-Jährige viel Wertschätzung der Bürger. „Viele bedanken sich für die Arbeit, die meine Kollegen und ich leisten“, freut er sich. „Generell mag ich an meinem Job besonders, dass ich viel draußen unterwegs bin, dadurch auch öfters mit Menschen in Kontakt komme und interessante Gespräche führe.“ Es kommt nicht selten vor, dass die Reinigungsarbeiter direkt von den Bürgern benachrichtigt werden, wenn es irgendwo ein größeres Müllproblem gibt. „Das kann dann der Stadt gemeldet werden – und wir kümmern uns darum“, sagt Montenero.

In der Regel setzt die Stadt zwei Mitarbeiter für je zwei Sauger ein. Die Personalkosten belaufen sich für zwei Mitarbeiter auf etwa 80.000 Euro pro Jahr. Die Sauger selbst werden per Transporter in die Stadt gebracht, wo sie anschließend eingesetzt werden können.