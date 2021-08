Aktion gegen Corona in Grevenbroich : 108 Menschen lassen sich im Montanushof impfen

Grevenbroich Früher gab es dort Cremes, Tees und Säfte – am Mittwoch konnten sich Grevenbroicher im Montanushof in den früheren Räumlichkeiten des umgezogenen Reformhauses gegen Corona impfen lassen. Insgesamt 108 Menschen nutzten das Angebot ohne Voranmeldung.

Bereits zum vierten Mal bot das Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss in Kooperation mit der Stadt einen mobilen Impftermin im Montanushof an. „Wir wollen viele Menschen erreichen, deshalb machen wir verstärkt Angebote an verschiedenen Orten“, sagt Kreissprecher Reinhold Jung. „Der Montanushof ist zentral gelegen“, nennt Jung einen Vorteil. „Wir erhoffen uns, dass etwa Menschen, die dort einkaufen, die Gelegenheit nutzen und sich impfen lassen.“

In den vergangenen Tagen wird bundesweit unter anderem diskutiert, ob ab Herbst Corona-Tests kostenpflichtig werden. Diese müssen Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, bei vielen Veranstaltungen vorlegen. Ein Schub bei den Impfungen wegen dieser Debatte wurde beim Rhein-Kreis bislang nicht registriert. Die Gesamtzahl der Impfungen im Einkaufszentrum war am Mittwoch niedriger als im Durchschnitt der ersten drei Termine, die Zahl der Erstgeimpften allerdings liegt diesmal über Durchschnitt. In Zahlen: Bei den bisherigen Aktionen wurden 175 Erstimpfungen und 337 Zweitimpfungen, insgesamt 512, verabreicht. Am Mittwoch kamen 46 Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson – dabei reicht ein Termin für die vollständige Immunisierung aus – hinzu, außerdem 34 Erst- und 28 Zweitimpfungen mit BioNTech.