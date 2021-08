Kreissportbund hält Orken fit : Sport-Aktionstag mit Walking und Kamelle-Zielwurf

Auch der französische Nationalsport Boule gehört zum Angebot des Aktionstages. Foto: dpa/Felix Hörhager

Orken Der Kreissportbund macht die Orkener fit: In Zusammenarbeit mit vielen örtlichen Vereinen wird ein buntes Programm angeboten – in Wald und Park, auf dem Sport- und dem Kirmesplatz. Wer mitmacht und was die Teilnehmer wartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Orken ist der Schauplatz eines großen Stadteilfestes, das der Kreissportbund am Samstag, 28. August, mit örtlichen Vereinen organisiert. „Nach der langen Pause wollen wir einen Impuls geben, die Bewegung und den Sport wieder in den Alltag zu integrieren,“ sagt Heinz-Peter Korte, Vizevorsitzender beim Sportbund.

In der Zeit von 13 bis 18 Uhr werden vier „Oasen der Bewegung und Information“ entstehen, die durch eine Walkingstrecke miteinander verbunden sind. Den Kirmesplatz an der Richard-Wagner-Straße gestalten die Orkener Sportschützen, die Edelknaben des Bürgerschützenvereins, die Karnevalsgesellschaft Grielächer und die Tanzgarde Blue Birds. Diese Vereine stellen sich mit ihren Angeboten vor – und die Besucher können sich dort unter anderem im Sportschießen, Kamelle-Zielwurf und Tanzen probieren.

An der Blumenstraße bietet die Bürgeraktion „Orkener Park“ aktive Entspannungstechniken an. So werden auf der Grünfläche unter anderen Yoga, Tiefenentspannung, Tai Chi und Qi Gong angeboten. Der mit vielen Tausend Kronkorken verzierte, direkt an der Erft liegende „Waldtempel“ ist Zielpunkt für die Walkingstrecke, die durch den Stadtforst führt. Dort soll ein Boule-Spiel für Abwechslung und Spaß sorgen.

Heinz-Peter Korte ist Vizevorsitzender des Sportbundes. Foto: Stan Foto: Dieter Staniek/Stan

Anschließend geht es zurück zum Sportplatz am Türling. Dort werden die Mitglieder der SG Orken-Noithausen sowohl Ball- als auch Geschicklichkeitsspiele für Jung und Alt vorbereiten. Einige Schritte weiter, in der Hans-Winzen-Halle, ist der TV Orken der Gastgeber. Hula-Hoop, Bewegungsabzeichen für Kinder, Seilchenspringen und das Sportabzeichen sind Ausschnitte aus dem umfangreichen Sportangebot des Turnvereins.

An allen Stationen erhalten Frauen, Männern und Kinder einen Stempel auf einer Laufkarte, die zur Teilnahme an einer Verlosung mit etlichen Preisen berechtigt. Für Menschen, die nicht mehr mobil sind, bietet der Kreissportbund beim TV Orken die Ausleihe von Tandems an, die von der „Tandem-Stiftung Burkhard Zülow“ zur Verfügung gestellt werden.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung, die aus dem Aktionsprogramm „Bewegt älter werden“ des Landessportbundes gefördert wird, ist der Alltags-Fitness-Test für Menschen von 60 bis 94 Jahren. Der Test gibt Auskunft über den persönlichen Leistungsstand im Vergleich zu anderen und eine Prognose zur Selbstständigkeit im hohen Alter.

(NGZ)